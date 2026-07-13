[Interview] Schoenmaker Floris van Bommel blijft bij zijn leest: “De basis blijft onveranderd” 

Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel, zo heet het familiebedrijf boven schoenmerk Floris van Bommel nog steeds officieel. En dat blijft heel bewust zo, vertelt commercieel directeur Pepijn van Bommel: de schoenmaker moderniseert al generaties lang, zonder ooit het ambacht los te laten.

“Anders kom je in de archiefkast”

Wie met Pepijn van Bommel spreekt over de toekomst van schoenenretail, komt al snel uit bij het verleden. Niet uit nostalgie, maar omdat de geschiedenis van Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel helpt verklaren waarom het merk vandaag nog altijd investeert in eigen logistiek en eigen productie in Nederland. En waarom het hoofdkantoor in het Brabantse Moergestel ook productieatelier, magazijn, showroom én museum is.