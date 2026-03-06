JBC en Filou & Friends bundelen de krachten

Claes Retail Group (CRG) – het bedrijf boven JBC, CKS en Mayerline – en kinderkledingmerk Filou & Friends gaan een 50/50 joint venture aan. Sinds februari is een eerste Filou & Friends-collectie te koop in 15 JBC-winkels.

Meer gezinnen bereiken

Voor CRG betekent de samenwerking een versterking van het aanbod met een kwalitatief toekomstgericht Belgisch merk met een uitgesproken identiteit. Voor Filou & Friends betekent het een nieuwe stap om meer gezinnen te bereiken, via een partner die hun langetermijnvisie deelt. Door hun krachten te bundelen, willen beide merken gezinnen inspireren om bewuste keuzes te maken.

De eigenaarsfamilie Maes behoudt de leiding over Filou & Friends, met Rudi Maes als CEO naast zijn echtgenote Sophie en hun zoon Emile. Het bestaande netwerk van 14 eigen Filou & Friends-winkels blijft een belangrijk onderdeel van het merk en van de verdere groei.

Merken die elkaar versterken

Zowel JBC als Filou and Friends zijn sterk verankerd in België en delen een liefde voor kindermode die speels, comfortabel en herkenbaar is. Door de krachten te bundelen, brengen ze hun werelden samen, zegt het persbericht. De gezamenlijke overtuiging is helder: kinderkleding moet niet alleen mooi en speels zijn, maar ook gemaakt om mee te groeien, door te geven en lang te dragen.

“We geloven sterk in Belgische merken die elkaar versterken. Deze samenwerking voelt niet als een commerciële zet, maar als een match in visie, waarden en ambitie,” aldus Rudi Maes. “Filou & Friends is een merk met een warm, familiaal hart, dat perfect aansluit bij de identiteit van JBC”, zegt CEO Bart Claes van CRG. “Dat we dit verhaal samen kunnen schrijven als Belgische merken die in elkaar geloven, maakt deze samenwerking extra bijzonder. Samen willen we iets oprechts en moois brengen voor gezinnen.”