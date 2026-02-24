LolaLiza uitgekocht door management: “nieuw hoofdstuk”

LolaLiza komt in handen van het management na een buy-out: drie leden van het directieteam, waaronder CEO Joachim Rubin, nemen het Belgische modemerk over.

“Logische volgende stap”

CEO Joachim Rubin, Chief Product & Marketing Officer Elodie Doret en Chief Commercial & Operations Officer Griet Sauvenay kopen LolaLiza over van de familie Appelstein & Jeger, die de Belgische modeketen 25 jaar geleden oprichtten en het bedrijf sindsdien nog volledig in eigen handen hielden.

Volgens de oprichters vormt de overdracht een logische volgende stap: “Na 25 jaar bouwen aan LolaLiza is het moment aangebroken om het bedrijf over te dragen aan een team dat onze waarden, onze klanten en onze ambities door en door kent. Joachim, Elodie en Griet hebben bewezen dat ze het merk kunnen laten groeien met visie, discipline en respect voor onze geschiedenis. We zijn trots op wat we samen hebben gerealiseerd en hebben alle vertrouwen in de toekomst van LolaLiza onder hun leiding.”

Vooral continuïteit

De nieuwe aandeelhouders stonden al acht jaar aan het roer. De overname vormt bijgevolg ook geen breuk met het verleden. Joachim Rubin spreekt van een langetermijnengagement: “Samen met Griet en Elodie bouwen we verder op het ondernemerschap en de visie waarmee LolaLiza 25 jaar geleden is gestart. Tegelijk willen we de wendbaarheid en snelheid die eigen zijn aan ons bedrijf – en vandaag essentieel zijn in onze sector – verder versterken.”

LolaLiza realiseert een omzet van ongeveer 115 miljoen euro, telt 500 medewerkers en baat 90 winkels uit in de Benelux en Frankrijk. Daarnaast werkt het merk samen met internationale partners in meer dan 25 landen. In België mikt LolaLiza op bijkomende winkelopeningen en een verdere optimalisatie van de digitale kanalen. Internationaal kiest het merk voor een flexibele omnichannelstrategie in samenwerking met partners.