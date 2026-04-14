Noodlijdend jassenmerk JOTT vindt overnemer

Na een gerechtelijke procedure krijgt de Franse modeketen JOTT, bekend van haar donzen jassen, een nieuwe eigenaar. Het overnamebod van Amoniss, het vehikel van ondernemer Salih Halassi, is geselecteerd als beste optie voor de noodlijdende retailer.

Te ver uitgerokken

JOTT, opgericht in 2010 in Marseille door de familie Gourdikian, groeide uit tot een referentie in het middensegment van de Franse mode dankzij zijn lichte, kleurrijke donsjasjes. In 2021 verwierf investeringsfonds L Catterton – gesteund door LVMH – een meerderheidsbelang, met internationale expansie als doel. Die ambities botsten echter op een verslechterende marktomgeving en oplopende schulden.