Pepco start door in Duitsland na forse sanering

De Duitse dochter van discounter Pepco rondt deze week haar insolventieprocedure af, met succes: de keten hervat de activiteiten na een ingrijpende herstructurering. Het aantal winkels halveerde bijna.

Afgeslankt en nieuwe leiding

Het insolventieproces in eigen beheer van Pepco Germany GmbH eindigt op 28 februari, zo meldt het bedrijf. Daarmee rondt de retailer een turbulente periode af, die officieel op 1 oktober vorig jaar startte. In de afgelopen periode bracht de discounter het aantal winkels in Duitsland van 64 naar 36 en het personeelsbestand van 500 naar zo’n 350 medewerkers terug.

Wat overblijft, moet niettemin een solide basis voor toekomstige winstgevende groei vormen, aldus de organisatie. Ook de schuldeisers denken er zo over, want ze keurden het voorgelegde insolventieplan unaniem goed.

Christian Stoffler, die tijdens de insolventieprocedure optrad als saneringsbestuurder, legt zijn functie neer. Hij blikt positief terug op het traject: “Pepco Germany is een voorbeeld van een snelle en effectieve sanering in eigen beheer.” Volgens hem zijn alle voorwaarden vervuld om weer succesvol op te starten.

De dagelijkse leiding van Pepco Germany komt in handen van Daniel Blaumann. Daarnaast nemen Jorge Gervasi, COO West-Europa, en Ľubica Poláková, verantwoordelijk voor Financiën, plaats in het management.