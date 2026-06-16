Pieces opent eerste Belgische winkel in Waasland Shopping

Pieces, onderdeel van het Deense modeconcern Bestseller, heeft een Belgische flagshipstore geopend in Waasland Shopping in Sint-Niklaas. Voor het Deense modemerk is het de eerste eigen winkel in het land.

Eerste locatie

“We zijn trots dat Pieces voor Waasland Shopping koos als eerste locatie in België”, meldt het winkelcentrum op Linkedin. “Met deze nieuwe opening breidt Waasland Shopping zijn modeaanbod verder uit en verwelkomen we opnieuw een sterk internationaal merk in Sint-Niklaas.”

Pieces richt zich op mode, denim en accessoires voor (jonge) vrouwen. Als dochtermerk van Bestseller positioneert het label zich naast zusterlabels als Vila, Jack & Jones, Only en Vero Moda. Het merk bestaat sinds 2003 en omschrijft zichzelf als “levendig”, trendy en “opvallend”.