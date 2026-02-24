Shein opent nog vijf winkels in Franse warenhuizen BHV

Shein opent dan toch extra verkooppunten bij de Franse warenhuisketen BHV. Woensdag 25 februari openen de corners in Limoges, Angers, Dijon, Grenoble en Reims. Oorspronkelijk zouden ze al in november openen.

Eerst even afwachten

Wat startte als “zeker enkele dagen of enkele weken uitstel“, duurde uiteindelijk meerdere maanden: de Chinese ultra-fastfashionreus zou op 18 november corners openen in Reims en Dijon en op 21 november in Limoges, maar doet dat pas nu. BHV-eigenaar Frédéric Merlin wilde eerst de prestaties van de eerste vestiging in Parijs analyseren.