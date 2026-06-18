Spaanse modegroep Tendam beoogt stap naar Verenigd Koninkrijk

Tendam, de ambitieuze Spaanse groep achter moderetailers Cortefiel, Springfield en Women’secret, zet fors in op internationale groei. Daarbij komt ook het Verenigd Koninkrijk in het vizier.

Omzet verdubbelen

Vandaag is Spanje nog goed is voor ongeveer 70% van de omzet van Tendam, maar dat zal in de nabije toekomst veranderen. De groep wil tegen 2030 de omzet zowat verdubbelen, naar zo’n 3 miljard euro, en dat zal hoofdzakelijk gebeuren via internationale expansie en overnames. Momenteel is het bedrijf al actief in 80 landen met meer dan 1.850 verkooppunten. Het gaat om een mix van eigen winkels in Europa en franchisepartnerschappen in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.