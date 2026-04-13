Mango koestert geen overnameplannen: “Voldoende groeipotentieel”

Mango heeft momenteel geen plannen voor acquisities. CEO Toni Ruiz, die vasthoudt aan een langetermijnstrategie, sluit ook een beursgang van het Spaanse modebedrijf uit.

Onderscheidende positionering

De Spaanse moderetailer Mango, die vorig jaar opnieuw recordcijfers boekte, wil verder blijven groeien op eigen kracht. Overnames zijn niet aan de orde, zo zei CEO Toni Ruiz tijdens een recente bijeenkomst met het Círculo Ecuestre in Barcelona. Hij benadrukte dat er nog veel groeipotentieel is in verschillende markten en productcategorieën. “Je doet een overname pas als je niet meer weet hoe je je bedrijf verder moet ontwikkelen,” citeert vakblad Modaes.

Ook een beursgang sluit hij uit: hij houdt vast aan een langetermijnvisie waarbij het bedrijf stevig verankerd blijft in Barcelona en Catalonië. Hij merkte op dat veel van zijn collega-directeuren zich alleen bezighouden met kwartaalresultaten en de verwachtingen van analisten, wat volgens hem niet in het belang van de klant of de bedrijfsvisie is.

Bezorgd is de topman over de opkomst van spotgoedkope mode uit China. Met een onderscheidende waardepropositie, gebaseerd op design en kwaliteit, hoopt Mango zijn positie in de competitieve mode-industrie te versterken en de uitdagingen het hoofd te bieden.