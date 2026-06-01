Xandres opent vierde Nederlandse winkel in het Gooi

Het Belgische modemerk Xandres heeft een nieuwe winkel geopend in het Noord-Hollandse Laren. De keuze viel niet toevallig op een van de rijkste gemeenten van Nederland.

Hoger in de markt

Met de opening van de boetiek aan de Nieuweweg, in het centrum van Laren, beschikt Xandres nu over vier eigen winkels in Nederland. Volgens het merk past de nieuwe vestiging binnen de strategie om een evenwichtige aanwezigheid in Nederland uit te bouwen. Met winkels verspreid over verschillende regio’s wil het Belgische modehuis dichter bij de Nederlandse consument komen en de merkbekendheid vergroten.

De keuze voor het Gooi onderstreept dan weer de ambitie van Xandres om zich nadrukkelijker te positioneren in het hogere segment van de Nederlandse modemarkt. Laren geldt als een van de belangrijkste mode- en lifestylebestemmingen van Nederland, met een sterk aanbod van premium- en luxemerken.