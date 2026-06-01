Nieuwe verdachten in zaak “gestolen aandelen” tussen Hermès en LVMH

Twee Zwitserse advocaten en een notaris zijn in verdenking gesteld in het dossier rond 14 miljard euro aan Hermès-aandelen die een erfgenaam zegt te hebben verloren aan LVMH. Het parket van Parijs bevestigt de nieuwe stappen in het onderzoek.

6 miljoen aandelen zoek

Het begon allemaal met een verdwijningszaak: Hermès-erfgenaam Nicolas Puech zou liefst 6 miljoen aandelen van het luxehuis zijn kwijtgespeeld. Even later bleek dat rivaal LVMH in alle stilte een belang van 23% had opgebouwd in Hermès. Sterk tegen de zin van Hermès in, want de maker van de Birkin-tas had Bernard Arnault bij eerdere toenaderingspogingen steeds wandelen gestuurd. Een link werd dus gauw gelegd.