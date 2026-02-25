Zalando rolt tweedehands kinderkleding uit

Zalando breidt zijn tweedehandsplatform uit en richt zich voortaan expliciet op gezinnen. Vanaf nu biedt de Berlijnse e-commercespeler tweedehands kinderkleding aan in veertien Europese landen, waaronder België en Nederland.

Kinderen beste doelgroep

Ouders kunnen voortaan kleding kopen en gedragen stukken inruilen tegen een tegoedbon voor een volgende aankoop. Met die stap wil Zalando de categorie Kids uitbouwen tot een volwaardige familiebestemming. Het bedrijf spreekt zelf van een “holistische familiebestemming”, waar het ouders en verzorgers bedient “vanaf de babytijd tot de tienerjaren”.