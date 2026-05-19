Zalando sluit vijfjarig partnership met Belgische voetbalbond

Modeplatform Zalando wordt de komende vijf jaar commerciële partner van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het bedrijf tekende een overeenkomst tot eind 2030 en krijgt daarmee een prominente plaats rond de Rode Duivels, de Red Flames en de Belgische jeugdploegen.

Catwalk-momenten

De samenwerking start met een nationale campagne onder de slogan “The Devil is in all of us”. Daarin spelen onder meer Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Amadou Onana en Jérémy Doku een hoofdrol. Volgens Zalando draait de campagne rond de Belgische “daredevil”-mentaliteit en de link tussen voetbal, mode en zelfexpressie.

Een opvallend onderdeel van het contract wordt het zogenoemde “Zalando Arrival Moment”. De aankomst van spelers in het trainingscentrum van de KBVB in Tubeke krijgt voortaan Zalando-branding. Daarmee wil het bedrijf van de spelerswandeling naar de kleedkamer een zichtbaar modemoment maken, vergelijkbaar met de aandacht voor spelersoutfits in internationale topsportcompetities. Zalando zal geselecteerde outfits ook commercieel gebruiken via zijn webshop en app.

Sportaanbod in de kijker

James Rothwell, Senior Vice President Marketing bij Zalando, noemt voetbal “een van de meest invloedrijke culturele momenten in Europa”. Hij zegt: “Dit partnerschap ondersteunt onze strategie om Europa’s toonaangevende bestemming te zijn voor sport en lifestyle.” Volgens Rothwell ziet Zalando een aanhoudende groei van de interesse in sportmerken op het platform.

Voor de KBVB betekent het partnership een uitbreiding van de commerciële strategie buiten de klassieke sportsponsoring. CEO Peter Willems zegt dat Zalando “schaal en expertise in engagement” meebrengt en daardoor kan helpen om “365 dagen per jaar met fans in contact te staan”.

Content tijdens WK

Naast zichtbaarheid in stadions en op mediakanalen krijgt Zalando ook exclusieve activatierechten. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het bedrijf vanuit Seattle live content maken rond de Belgische nationale ploeg. Daarnaast krijgen leden van het loyaliteitsprogramma Zalando Plus toegang tot exclusieve tickets, gesigneerde shirts en andere fanervaringen.

De samenwerking past in een bredere strategie waarbij Zalando zijn sportaanbod uitbreidt: de groep investeerde de voorbije jaren sterker in categorieën zoals voetbal, lopen en fietsen en probeert zich steeds meer te onderscheiden met een combinatie van mode, sport en entertainment.