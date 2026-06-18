Sephora maakt openingsdata eerste Belgische winkels bekend

Volgende week opent de Franse cosmeticaketen Sephora zijn lang verwachte eerste Belgische winkel, in winkelcentrum Docks Bruxsel. Twee weken later volgt een tweede Brusselse vestiging, in winkelcentrum City2.

Lang verwacht

Sephora kondigde de Belgische winkelopeningen al eerder aan, maar heeft pas nu de concrete data bekend gemaakt. In Docks Bruxsel opent de retailer op 25 juni. De winkel in City2 volgt twee weken later, op 9 juli.

De openingsdatum voor de derde Belgische winkel, in Luik, is nog niet bekend. Vlaanderen zal sowieso nog even moeten wachten op de eerste Sephora, want eerst wil de keten een tiental winkels in het Franstalige landsgedeelte openen.

Shoppers kijken uit naar de komst van de keten, die heel wat exclusieve merken verkoopt, een sterk huismerkaanbod heeft, en diensten aanbiedt zoals de Beauty Scan, die een uitgebreide huidanalyse biedt, en de graveerservice waarmee bepaalde producten kunnen worden gepersonaliseerd.

Ook de concurrenten houden de nieuwkomer in het oog. Marktleider in België is ICI Paris XL, dochterbedrijf van AS Watson. Sterk in opkomst is Douglas, erg populair bij jonge shoppers. Een derde speler is April, het voormalige Planet Parfum, dat eigendom is van de Franse groep Bogart.