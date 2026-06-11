Dille & Kamille laat klanten producten voortaan ook lenen

Zelf pasta maken? Gaan picknicken? Leuk voor één keer, maar… Dille & Kamille rolt daarom vanaf 15 juni een uitleenservice uit. Daarmee kunnen klanten thematische productpakketten een week lang thuis uitproberen.

Feestvlaggetjes of fondueset

Na een succesvolle pilot, onder andere in Antwerpen, wordt de service uitgerold in de winkels van Dille & Kamille in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het aanbod wisselt per seizoen: in de eerste periode kunnen klanten onder meer kiezen uit een picknickmand met geëmailleerd servies, een pasta-set (met pastamachine, deegmesje en raviolivorm), en een feestpakket met vlaggenlijnen, taartplateau en taartschep. Later dit jaar wordt het aanbod uitgebreid met onder meer een fonduepakket en een borrelpakket.