[In Beeld] Ikea rolt zelfrijdende bestelwagens uit in China

Ikea China zet in de provincie Anhui zelfrijdende voertuigen in na een geslaagde proef. De wagens verplaatsen klantbestellingen tussen een extern magazijn en de Ikea-winkel in Hefei voor afhaal, en helpen bij het aanvullen van de winkelvoorraden.

60% sneller bezorgd

Sinds de start van de tests legden de voertuigen al bijna 75.600 kilometer af. De elektrische bestelbus is iets meer dan 3,5 meter lang en 1,3 meter breed. In principe kunnen de wagens volledig zonder menselijke tussenkomst rijden, maar toch houdt een menselijke operator het voertuig nauwlettend in de gaten vanuit een centrale locatie, zodat die de controle kan overnemen bij een probleem op de weg.