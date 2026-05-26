Sofacompany neemt de kaap van 40 winkels

Sofacompany, net als onder andere Jysk en Bolia onderdeel van de Deense Lars Larsen Group, opent in Berlijn zijn 40ste winkel wereldwijd. Ook in Groningen staat een opening op de planning: Duitsland en Nederland zijn belangrijke strategische markten voor het merk.

“Sterk momentum”

Op 30 mei bereikt Sofacompany een kleine mijlpaal: dan opent de tweede vestiging in Berlijn, tegelijk de 40ste winkel van de interieurketen wereldwijd. De 350 m² grote showroom is gevestigd aan de Lietzenburger Straße in een van de meest gevestigde design- en meubelwinkelstraten van de stad. De wijk Charlottenburg werd gekozen vanwege de sterke mix van lokale bewoners en internationale bezoekers, zegt het bedrijf.

Voor Sofacompany is Duitsland een strategische groeimarkt geworden, en ook Nederland blijft een sleutelrol spelen in de Europese ontwikkeling van de keten. Op 27 juni opent een nieuwe flagshipstore van 600 m² aan de Stoeldraaierstraat in Groningen.

“Het bereiken van 40 winkels wereldwijd is een belangrijke mijlpaal voor Sofacompany en weerspiegelt het sterke momentum dat we in heel Europa ervaren. Duitsland en Nederland blijven belangrijke strategische markten voor het merk, en deze nieuwe openingen stellen ons in staat om nog dichter bij onze klanten te komen en tegelijkertijd onze retailaanwezigheid op zeer aantrekkelijke locaties te blijven versterken,” zegt verkoopdirecteur Shadi Rahmeh.