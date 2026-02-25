Waarom IKEA de deuren open zet voor Decathlon en andere retailhuurders

Ingka Group, de uitbater IKEA-winkels, verhuurt in het Britse Croydon een deel van zijn winkelpand aan Decathlon. Dit voorjaar opent zo de eerste sportwinkel binnenin een IKEA-winkel, maar wellicht volgen er nog andere.

Op zoek naar traffiek

IKEA haalt voor het eerst een ander wereldwijd merk binnen in een van zijn iconische ‘blauwe dozen’. De Decathlon-winkel krijgt een eigen ingang en beslaat 1.188 vierkante meter binnen de Britse vestiging van 25.000 vierkante meter. Het concept functioneert als een zelfstandige unit, maar deelt de locatie. Ingka Group test hiermee een model waarbij complementaire retailers onder één dak opereren.