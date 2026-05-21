Dille & Kamille opent winkel in Knokke, met jaar vertraging

Dille & Kamille opent op 5 juni een nieuwe winkel op de Lippenslaan in Knokke. Langverwacht, want de Nederlandse keten had een jaar eerder al plannen om een vestiging te openen in de mondaine kustgemeente.

Tweede keer, goede keer

De opening in Knokke betekent meer dan een gewone expansiestap, bevestigt ook algemeen directeur Hans Geels: “We hebben eerder al de wens gehad om ons in Knokke te vestigen, maar dat is toen helaas niet doorgegaan. Dat het nu wél lukt, maakt deze opening extra bijzonder.”

“Knokke heeft een heel eigen karakter, met aandacht voor kwaliteit, creativiteit en lokale verankering. Dat sluit perfect bij ons aan”, aldus de topman. Opmerkelijk weetje: voor de eerste voorziene opening een jaar geleden had Dille & Kamille al een heel winkelteam samengesteld, en de retailer heeft die medewerkers aan boord kunnen houden tot nu. Ze kregen het afgelopen jaar onder andere een uitgebreide training.

Nummer 16 in België

De nieuwe winkel krijgt een verkoopoppervlakte van 239 vierkante meter en volgt het vertrouwde concept van de keten: een lichte inrichting met natuurlijke materialen en een focus op eenvoud en duurzaamheid. Dankzij de hoge plafonds wil de retailer een open en rustgevende winkelervaring creëren in het drukke winkelhart van Knokke. Klanten vinden er het volledige assortiment voor huis, tuin en keuken.

Na de opening in Knokke zal Dille & Kamille in België zestien winkels tellen. In totaal komt de teller daarmee op 59 vestigingen, waarvan dertig winkels in Nederland, elf in Duitsland en één in Frankrijk. Dille & Kamille ontstond in 1974 in Utrecht en profileert zich sindsdien rond “natuurlijke eenvoud”.