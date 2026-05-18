Inter IKEA schrapt 850 banen om prijzen te verlagen

Inter IKEA, de rechtenhouder en franchisegever van de bekende Zweedse woonwinkelketen, gaat in de kosten snijden om prijzen te verlagen, nu het consumentenvertrouwen verder afneemt.

“Betaalbaarheid relevanter dan ooit”

Inter IKEA schrapt wereldwijd 850 banen of ongeveer 3% van de in totaal 27.500 jobs, in het kader van een kostenbesparingsplan. 300 van de geschrapte banen bevinden zich in Zweden. Het bedrijf, dat de kosten ziet stijgen en de consumentenbestedingen ziet dalen, wil zich focussen op drie grote prioriteiten: omzetgroei, aanzienlijke prijsverlagingen en het verhogen van het bezoekersaantal in alle klantcontactpunten.

“Ondanks vele positieve resultaten is Inter IKEA Group iets te complex en te versnipperd geworden in een retailomgeving die om eenvoud en snelheid vraagt”, zegt financieel directeur Henrik Elm van Inter IKEA Group in een persbericht. “Vandaag is betaalbaarheid relevanter dan ooit. Dit is niet nieuw voor IKEA. Het vormt de kern van wie we zijn. We moeten ons richten op wat voor klanten het belangrijkst is. Met duidelijke doelen en minder prioriteiten zal een meer gestroomlijnde organisatie snellere besluitvorming mogelijk maken, kosten verlagen en ons beter in staat stellen lagere prijzen aan klanten aan te bieden. Dit zal ons helpen trouw te blijven aan onze visie en IKEA nog vele jaren concurrerend te houden.”

“Beslissingen als deze zijn nooit gemakkelijk, en we gaan zorgvuldig, respectvol en transparant met het proces om”, vervolgt hij. De aankondiging van Inter IKEA volgt kort op een vergelijkbare maatregel van Ingka Group, de grootste Ikea-franchisenemer, die in maart al het schrappen van 800 banen in zijn kantoororganisatie aankondigde.