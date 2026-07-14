[Exclusief] “Hittegolf goed nieuws voor shoppingcentra, retailparken verliezen terrein”

Het extreme zomerweer tijdens de eerste twee weken van de solden heeft in België een opmerkelijke verschuiving van het koopgedrag veroorzaakt: shoppingcentra groeien, ten koste van retailparken. “Overdekte ruimte wordt een concurrentieel voordeel zodra het kwik stijgt.”

Geen terugval, wel verschuiving

Over de eerste tien dagen van de zomersolden steeg het bezoekcijfer in shoppingcentra met 11,4%, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In de retailparken daalde het passantencijfer met 5,4%. Vergeleken met de cijfers uit 2024 deden shoppingcentra over de eerste twee weken 12,8% beter, terwijl retailparken 0,9% verloren.