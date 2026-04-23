Cash maakt comeback: weer geldautomaten in winkels en dorpen

De federale regering verplicht banken om cash opnieuw breed toegankelijk te maken: tegen 2027 moet niemand zich nog verder dan 5 kilometer verplaatsen om geld af te halen. Zo komen er ook weer geldautomaten in winkels.

Einde aan jarenlange krimp

De maatregel volgt op een scherpe daling van het aantal automaten. Tussen 2015 en 2022 verdween bijna 40% van het netwerk, schrijft HLN. Eind 2021 telde België nog 5.479 automaten, maar dat aantal zakte tot 3.379 eind vorig jaar. De regering wil die trend keren: minister van Consumentenbescherming Rob Beenders stelt expliciet dat “het voor de consument nooit slechter mag worden dan het in 2021 was”.