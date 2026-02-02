Maxeda bereikt deal met schuldeisers

Maxeda DIY Group, het moederbedrijf van Praxis, Brico en BricoPlanit, heeft een overeenkomst gesloten met zijn schuldeisers: zij schelden een deel van hun vorderingen kwijt in ruil voor een minderheidsbelang, terwijl aandeelhouder Goldentree nieuw kapitaal inbrengt.

Schuldenlastvermindering

Maxeda heeft een akkoord bereikt met zijn belangrijkste financiële partners om de schuldenlast aanzienlijk te verlagen. In totaal wordt de schuld met 139 miljoen euro verminderd, de looptijd van bestaande leningen wordt verlengd en schuldeisers zullen 41% van de aandelen in handen krijgen. Investeringsfonds GoldenTree injecteert daarnaast 50 miljoen euro nieuw kapitaal in Maxeda.