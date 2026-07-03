Mulliez pompt 73 miljoen euro in reddingsplan voor Krëfel

Krëfel krijgt opnieuw zuurstof van zijn Franse eigenaar. De elektroketen, die sinds 2022 verlies lijdt en de voorbije twee jaar ongeveer 180 banen schrapte, ontvangt via een kapitaalverhoging 72,8 miljoen euro van Boulanger, de Franse elektronicaketen achter het merk.

Vertrouwen na sanering

De investering moet Krëfel de tijd geven om zich tegen 2028 te herpositioneren. De keten wil weer groeien met kleinere winkels, lagere kosten, een efficiëntere logistiek, betere IT en een scherpere commerciële aanpak. Eigenaar Boulanger is eigendom van de ondernemersfamilie Mulliez, ook bekend van onder meer Decathlon, Auchan en Kiabi.