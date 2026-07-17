7-Eleven wil miljarden investeren in Polen

Seven & i Holdings, de eigenaar van 7-Eleven, wil een aanzienlijk belang in de Poolse supermarktketen Żabka Group nemen. De Japanse retailreus wil al langer voet aan de grond krijgen in Europa.

Uitbreiding in Europa

Volgens Japanse zakenkrant Nikkei zou de investering kunnen oplopen tot enkele honderden miljarden yen, goed voor meerdere miljarden Amerikaanse dollars. Het concern overweegt aandelen over te nemen van bestaande investeringsfondsen. Hoewel de gesprekken nog lopen en geen van beide bedrijven de berichtgeving officieel heeft bevestigd, reageerden beleggers direct positief.