[In beeld] Lidl op Tomorrowland: van koffiekoeken tot kampeermateriaal

Op de Tomorrowland-camping Dreamville opende Lidl een pop-upsupermarkt die ontworpen is in nauwe samenwerking met het creatieve team van het festival. Vooraan in de mix: verse producten en de bakkerij.

Zelfde prijzen als in “gewone” Lidl

De strategische samenwerking die Lidl en het dancefestival Tomorrowland recent aankondigden, krijgt de komende twee weekends concreet vorm op de camping Dreamville. De discounter opent er een tijdelijke supermarkt van 300 m² én een bakkerij van 50 m². Shoppers vinden er een compact assortiment van 272 basisproducten (vers fruit, snacks, zonnecrème en kampeermateriaal) en 21 bakkerijproducten. De retailer verwacht meer dan 55.000 verse bakkerijproducten per weekend te verkopen.

Afrekenen kan aan 10 zelfscankassa’s. De prijzen bij Lidl op Dreamville zijn exact dezelfde als in een “gewone” Lidl-winkel in de buurt, verzekert de retailer. Dit project past zo perfect binnen de filosofie van de discounter: Lidl wil niet dat het economische klimaat de pret van de festivalgangers bederft. Door ultraverse producten en festivalessentials aan te bieden aan echte Lidl-prijzen, bewijst de retailer dat kwaliteit en feest betaalbaar kunnen blijven voor iedereen.

“Een feestje op zich”

De winkel werd ontworpen in nauwe samenwerking met het creatieve team van Tomorrowland en wil een echt verlengstuk zijn van het festival. Het bekende Tomorrowland-blauw loopt over in het blauw van Lidl, feeërieke decoraties en bloemen zetten de toon, centraal in de winkel hangt een enorme discobal. “Deze winkel moet een feestje op zich zijn: handig, sfeervol, supervers en de perfecte start om 100% van het weekend te genieten”, zegt Kim Geirnaert, woordvoerster van Lidl België.

De afgelopen jaren baatte Carrefour de campingwinkel op Tomorrowland uit. Voor Lidl is dit echter geen primeur, wel een terugkeer: de retailer opende immers al in 2014 voor het eerst een supermarkt mét bakkerij op het dancefestival, waar wij nog foto’s van hebben teruggevonden.