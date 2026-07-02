Crisp neemt De Buurtboer over om zakelijke markt te versterken

Onlinesupermarkt Crisp neemt bedrijfslunchaanbieder De Buurtboer over van cateringconcern Albron. Zo versterkt Crisp zijn positie op de zakelijke markt, waar de omzet het afgelopen jaar met 40% steeg.

Schaalvergroting

De overname past in de groeiambities van Crisp op de b2b-markt. Volgens ceo Tom Peeters zorgt de bundeling met De Buurtboer voor meer schaal, efficiëntie en verdere groei in de zakelijke markt. “De tijd van de anonieme bedrijfslunch is voorbij: ook op de werkvloer stem je met je vork. Werkgevers gebruiken een lunch van Crisp inmiddels als pluspunt in vacatures. Niet gek, want medewerkers hechten waarde aan voedzaam en gezond eten op de werkvloer”, zegt hij aan Retailtrends.