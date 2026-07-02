Kroger neemt regionale concurrent Giant Eagle over

De Amerikaanse supermarktgigant Kroger neemt sectorgenoot Giant Eagle voor 1,65 miljard Amerikaanse dollar (1,52 miljard euro). De deal markeert de eerste grote acquisitie onder leiding van topman Greg Foran en versterkt de positie van Kroger in het Middenwesten en de Mid-Atlantic-regio van de Verenigde Staten.

Welvarende klanten in nieuwe regio’s

Kroger betaalt 1,25 miljard dollar (1,15 miljard euro) in contanten en neemt bovendien 400 miljoen dollar (368 miljoen euro) aan uitstaande schulden van Giant Eagle over. Het familiebedrijf achter Giant Eagle, dat jaarlijks ongeveer 9 miljard dollar (8,28 miljard euro) omzet draait, exploiteert 197 supermarkten en 11 zelfstandige apotheken in de staten Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland en Indiana.

“We hebben de opportuniteit zorgvuldig geëvalueerd, en de strategische meerwaarde is duidelijk. Giant Eagle breidt onze reikwijdte uit naar aantrekkelijke aangrenzende markten”, aldus Foran. De deal komt op een moment dat traditionele supermarkten onder druk staan door intense concurrentie van Walmart, Amazon en andere spelers. Maar ook discounters zoals Aldi presteren beter, nu consumenten overstappen naar goedkopere opties.

Giant Eagle heeft een klantenbestand dat voornamelijk uit oudere, financieel veerkrachtigere shoppers bestaat, wat de formule minder conjunctuurgevoelig maakt. Kroger verwacht de transactie in 2027 af te ronden. De overname zou vanaf het tweede volledige jaar na afronding bijdragen aan de gecorrigeerde winst.