Delhaize lanceert betalend gezinsabonnement

Delhaize versterkt zijn concurrentiepositie met de lancering van de betalende omnichannnel abonnementsformule SuperPlus Families, die gezinnen meer korting belooft, aantrekkelijke deals op vrijetijdsactiviteiten en korting op online diensten.

12 euro per jaar

Het SuperPlus programma van Delhaize, dat sinds de lancering in 2020 nu al 3,4 miljoen gebruikers telt, gaat een nieuwe fase in. De basisversie blijft gratis, voor een breed publiek, met de folderaanbiedingen, 10% Nutri-Boost korting op verse groenten en fruit met Nutri-Score A en B, gepersonaliseerde e-deals, punten sparen en gratis afhalen van online bestellingen. Bovendien krijgen klanten voortaan ook 10% korting op alle producten van het huismerk Delhaize Plant-Based en valt de drempel van een minimumbesteding van 99 euro per maand weg.

Helemaal nieuw is SuperPlus Families, zeg maar de Delhaize-variant op Amazon Prime, afgestemd op de noden van gezinnen: extra 10% korting op àlle producten met NutriScore A en B (ook van de nationale merken), 10% volumekorting vanaf drie identieke Delhaize-producten, 30% korting op bezorgkosten en aantrekkelijke deals op activiteiten in familieverband, met tot 50% korting op tickets voor de Zoo, Walibi of Plopsaland bijvoorbeeld. Uniek in België, aldus de retailer. De abonnementskost: 12 euro per jaar, of 1 euro per maand.

Verschil terugbetaald

Een symbolisch bedrag, waarmee Delhaize zich wil verzekeren van een engagement bij de abonnees: gratis zou te vrijblijvend zijn. Via een besparingssimulator kunnen klanten berekenen hoeveel geld een abonnement hen kan uitsparen, bovendien belooft Delhaize het verschil terug te betalen als het bedrag niet wordt terugverdiend. Het bestaande bezorgabonnement Delivery+ heet voortaan SuperPlus Delivery, met alle voordelen van SuperPlus Families bovenop de bekende voordelen (onbeperkte leveringen, voorrang op je favoriete tijdslot, extra punten) tegen 10 euro per maand.

De SuperPlus Families formule is het interessantst voor wie grotere volumes aankoopt. Met deze vernieuwing mikt Delhaize dan ook in de eerste plaats op gezinnen met kinderen, een doelgroep waarin de retailer traditioneel iets minder sterk staat dan sommige concurrenten. Toch kan iedereen zich inschrijven. Delhaize neemt de geboden kortingen – ook die van de merkproducten – op zich en zal de prijzen niet verhogen: het programma moet zichzelf financieren door een hogere omzet dankzij trouwere én nieuwe klanten.

Exclusieve voordelen

“We vervullen een sleutelrol in het leven van onze klanten,” zegt CEO Alexandros Boussis, die verwijst naar wel 5 miljoen winkelbezoeken per week bij de keten. “We helpen hen tijd winnen, hun eetgewoonten verbeteren, en we ondersteunen hun koopkracht.” Het nieuwe SuperPlus Families programma moet daartoe bijdragen. Sinds de folderpromo’s enkel gelden voor klanten die de app gebruiken aan de kassa, ziet de retailer een versnelling in het aantal downloads. Ook het gedrag verandert: al 25% van de shoppers gebruikt nu de gespaarde punten om ze tegen gratis producten in te ruilen, vertelt marketingdirecteur Aude Mayence.

Met de nieuwe abonnementsformule biedt Delhaize zijn klanten exclusieve voordelen waarop concurrenten niet of moeilijk kunnen reageren. De retailer zetten recent wel meer stappen om zijn concurrentiepositie te versterken, met prijsverlagingen, gratis voorbereidingskosten voor het afhalen van bestellingen en de verdere uitbouw van het assortiment Kleine Leeuwtjes (basis-huismerkproducten tegen scherpe prijzen). Dat loont: het marktaandeel stijgt, al krijgen we daarover geen harde cijfers.