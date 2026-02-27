Edeka beperkt inkoop bij Procter & Gamble en Iglo

Edeka ligt overhoop met Procter & Gamble en Iglo: de Duitse marktleider heeft de bestellingen bij beide leveranciers teruggeschroefd na prijsonderhandelingen. In meerdere categorieën – van afwasmiddel en tandpasta tot diepvriesvis – ligt het assortiment tijdelijk onder het gebruikelijke niveau.

Nog in gesprek

Volgens informatie van het vakblad Lebensmittel Zeitung bereikten Edeka en de fabrikanten tijdens de lopende jaaronderhandelingen nog geen akkoord over prijsafspraken. Daardoor bestelt de groep momenteel minder randproducten. Wel benadrukt het concern dat er nog altijd artikelen van de betrokken merken beschikbaar zijn, en dat de onderhandelingen lopen.

De spanningen beperken zich niet tot de fysieke winkels. Picnic, de onlinesupermarkt waarin Edeka participeert, wijst klanten bij onder meer scheermesjes, maandverband en afwasmiddel van Procter & Gamble op een beperkter aanbod.