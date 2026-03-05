Ekoplaza palmt drie voormalige Jumbo supermarkten in

Ekoplaza, de grootste biologische supermarktketen van Nederland, opent in april en mei drie nieuwe winkels in voormalige Jumbo-panden in Utrecht en Den Haag. In 2025 realiseerde de keten een autonome omzetgroei van 7%.

Stijgende populariteit biologisch

De nieuwe winkels fungeerden voordien als Jumbo City-filialen, maar Jumbo heeft al een tijd geleden besloten niet verder te gaan met deze stadswinkelformule. Momenteel worden de panden omgebouwd naar het winkelconcept van Ekoplaza. De locaties aan de Nachtegaalstraat in Utrecht (die heropent op 1 april) en de Frederik Hendriklaan in Den Haag (15 april) krijgen het “Foodmarqt”-concept, waarbij de focus ligt op een uitgebreid versassortiment met biologische maaltijden, ambachtelijke kazen en versgesneden vis. Aan de Twijnstraat in Utrecht opent Ekoplaza op 1 mei.

In 2025 presteerde Ekoplaza met een autonome omzetgroei van 7% beter dan de markt. De retailer wijst op een toename van nieuwe klanten en stijgende populariteit van biologisch eten. Later dit jaar staan meer winkelopeningen en verbouwingen op de planning.

“We zijn trots op onze groei in het afgelopen jaar en kijken vol vertrouwen naar 2026. We zien dat de waardering voor gezond en eerlijk eten groeit, en met de opening van deze drie nieuwe winkels brengen we biologische voeding nog dichter bij de mensen,” zegt Erik Does, CEO van Udea, het moederbedrijf van Ekoplaza in Nederland en Färm in België.