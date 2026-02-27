Doorstart voor Comptoir des Cotonniers en Princesse tam.tam in Frankrijk

De economische rechtbank in Parijs geeft definitief groen licht voor de herlancering van Fast Retailing France, eigenaar van Comptoir des Cotonniers en Princesse tam.tam. De dochter verlaat de insolventieprocedure en start met een tweemerkenmodel dat meer synergie moet opleveren.

Samen in de winkel

Vorige zomer startte de onderneming de procedure om “de levensvatbaarheid van de structuur te verzekeren”. In november kreeg een afstotingsplan al groen licht. Voor de herstructurering omvatte het netwerk circa negentig winkels: ongeveer vijftig vestigingen van Princesse tam.tam en veertig van Comptoir des Cotonniers. Na de sanering blijven 54 winkels over.

De nieuwe fase draait om een expliciete “bi-brand”-strategie. Het bedrijf renoveert winkels en combineert de collecties van beide merken in één formule. Dertien van de 54 vestigingen voeren inmiddels het volledige assortiment van zowel Comptoir des Cotonniers als Princesse tam.tam. De collecties ontwikkelen en presenteren de teams voortaan ook gecoördineerd, zodat consumenten één garderobe kunnen samenstellen met prêt-à-porter, lingerie en loungewear.

Twintig winkels van Comptoir des Cotonniers bieden nu al een selectie van Princesse tam.tam aan, terwijl 19 lingeriewinkels een aanbod van het prêt-à-portermerk opnemen. Het concept omvat bovendien twee shop-in-shops binnen Uniqlo, het vlaggenschipmerk van de Japanse groep.

Het bedrijf communiceert geen concrete omzetdoelstellingen voor het nieuwe concept. De transformatie van het netwerk loopt door tot begin 2027. Tegelijkertijd houdt de groep de mogelijkheid open om nieuwe locaties te openen.