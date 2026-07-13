Omoda rondt overname Wehkamp af: “Hét Nederlandse antwoord op internationale platforms”

De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft de vereiste goedkeuring verleend voor de overname van Wehkamp Retail Group door moderetailer Omoda. Door de combinatie van de twee bedrijven ontstaat één van de grootste fashion- & lifestyle-retailers van Nederland.

“Vier merken onder één dak”

Met de goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de overname die op 4 juni werd aangekondigd nu formeel een feit. Samen realiseren beide bedrijven een jaaromzet van zowat 600 miljoen euro. Voor de gecombineerde groep breekt nu een nieuwe groeifase aan, zegt Jan Baan, co-CEO van Omoda Brands.

“In de afgelopen jaren hebben wij meer dan 10 overnames gedaan en we zijn heel trots dat we nu Wehkamp en kleertjes.com aan onze groep kunnen toevoegen. De goedkeuring door de ACM is het startschot voor Omoda Brands. Met Assem, Omoda, Wehkamp en kleertjes.com hebben we vier merken onder één dak die elkaar perfect aanvullen. Door de boutique-visie van Omoda te combineren met de logistieke en technologische schaalgrootte van Wehkamp, bouwen we aan hét Nederlandse antwoord op internationale platforms. Ik kijk dan ook met veel vertrouwen naar de toekomst.”

Sterke jaarcijfers

Tegelijk met de afronding van de overname publiceert Wehkamp ook haar jaarverslag over het vorige boekjaar, dat liep van april 2025 tot maart 2026. De omzet steeg met 2% naar 525 miljoen euro. Dankzij een strikte kostenbeheersing steeg de aangepaste EBITDA met 19,8% naar 27,1 miljoen euro, terwijl ook het operationeel resultaat significant verbeterden van 2,1 miljoen euro negatief in 2024-2025 naar 3,9 miljoen positief over het voorbije jaar.

“De sterke jaarresultaten van Wehkamp onderstrepen de solide basis en bevestigen dat de ingezette strategie zijn vruchten afwerpt,” zegt Martijn Hagman, co-CEO van Omoda Brands. “Wij verwachten dat we Wehkamp en kleertjes.com onder Omoda Brands nog duidelijker kunnen gaan positioneren en door de passie van dit familiebedrijf weer echt kunnen laten floreren. De komende tijd gaan we de gezamenlijke strategie opzetten om dit momentum te versterken.”