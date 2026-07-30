Skechers rondt bouw Europese distributiehub in Luik af

Skechers breidt uit in Wallonië, al decennialang zijn vaste logistieke draaischijf: in augustus rondt de Amerikaanse schoenenproducent, na bijna twee jaar, de bouw af van een nieuw Europees distributiecentrum op de luchthaven van Luik.

Groter en geautomatiseerd

Het complex beslaat 230.000 vierkante meter en vervangt de bestaande activiteiten in het nabijgelegen Milmort. De korte afstand tussen beide locaties moet de overgang voor werknemers vergemakkelijken. “Al meer dan 23 jaar vertrouwt Skechers op Wallonië als strategische basis voor zijn Europese activiteiten, en deze nieuwe fase vormt het volgende hoofdstuk van onze groei”, zegt operationeel directeur David Weinberg.

Skechers rust het distributiecentrum ook uit met geavanceerde automatisering om verdere groei in Europa op te vangen. “Dit enorme, geautomatiseerde en duurzame gebouw plaatst ons in de voorhoede van innovatieve distributie op het continent”, aldus Weinberg. Skechers verwacht de eerste fase van de verhuizing tegen eind 2028 af te ronden. De start van de bouwwerken kondigde de schoenenreus al in 2024 aan.

Het centrum bundelt straks de volledige logistieke keten, van goederenontvangst tot orderverzending. Het bedient zowel zakelijke klanten als consumenten die rechtstreeks bij Skechers bestellen. Volgens het bedrijf moet de investering de Europese activiteiten de komende twintig jaar ondersteunen.