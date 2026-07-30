WK-winst Adidas komt met een prijs

Het WK voetbal heeft Adidas een meer dan forse groei bezorgd in het afgelopen tweede kwartaal. Toch klinkt er ook kritiek: de (te?) hoge marketinginvesteringen wegen op de winstgevendheid van het sportartikelenconcern.

Keerzijde

Adidas pakt uit met een omzetstijging van 13% naar 6,7 miljard euro voor het afgelopen kwartaal. Een erg grote verrassing is dat niet: eerder al had het bedrijf laten weten dat het tijdens het WK voetbal vier keer zoveel voetbalshirts verkocht als tijdens het vorige toernooi, terwijl ook de verkoop van voetballen verdubbelde. De sportretailer schatte de WK-gerelateerde omzet op ongeveer 1,5 miljard euro.