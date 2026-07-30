Mijlpaal van 500 winkels in zicht voor Primark

Op 1 september opent Primark zijn 500ste winkel wereldwijd. De Ierse moderetailer, opgericht in 1969, is intussen actief in 19 landen in Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

Prijsverlagingen

Het feestje zal plaatsvinden in Italië: de 500ste winkel opent over goed vier weken in winkelcentrum La Cartiera in Napels. Hij zal 3.160 m² groot zijn en 150 lokale banen creëren, meldt het bedrijf.

De retailer lanceerde zopas een nieuwe prijscampagne in alle 19 markten waar de keten actief is. De prijzen van honderden populaire producten in dames-, heren- en kindermode werden verlaagd. Het initiatief toont aan dat ook Primark niet immuun is voor toegenomen concurrentie, met name vanuit China. De keten bereidt zich voor op een afsplitsing van moederbedrijf Associated British Foods (ABF): tegen eind 2027 gaan ze verder als twee afzonderlijke beursgenoteerde ondernemingen.