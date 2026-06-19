Douglas verwacht geen glans meer dit jaar

Parfumerieketen Douglas stelt zijn verwachtingen voor dit jaar al voor de tweede keer naar beneden toe bij. De cosmeticaverkoper rekent nu nog maar op een stabiele omzetevolutie, met een groei tussen 0 en 1%.

Koopgedrag opvallend veranderd

Voor het boekjaar 2025/26 (eindigend in september) verwacht Douglas nu een geconsolideerde omzet tussen 4,58 en 4,63 miljard euro. Eerder streefde topman Sander van der Laan nog naar de ondergrens van de vorige schatting: 4,65 tot 4,80 miljard euro.



“Het koopgedrag van klanten en de marktomstandigheden zijn opvallend veranderd”, aldus Van der Laan in een verklaring. Al eind april had Douglas de prognose verlaagd, toen consumenten prijsbewuster bleken en voorzichtiger kochten dan verwacht. Naast de omzet verwacht Douglas nu ook een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 15%, een percentagepunt lager dan eerder voorzien.