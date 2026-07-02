L’Oréal en OpenAI maken beauty artificieel en intelligent

L’Oréal en AI-reus OpenAI gaan een opvallende samenwerking aan: de cosmeticagigant integreert OpenAI-technologie in alle kernactiviteiten, van consumentenervaring tot onderzoek en marketing. Van virtueel make-up passen tot productontwikkeling: alles wordt AI.

ChatGPT als verkoopkanaal

L’Oréal maakt van ChatGPT een centraal platform voor productontdekking en aankopen: dochtermerk Maybelline New York brengt haar Makeup Virtual Try-On rechtstreeks naar ChatGPT, zodat consumenten in realtime make-up kunnen uitproberen via gesprekken met de chatbot. Ook merken als Lancôme, Kérastase, SkinCeuticals, CeraVe en Garnier doen mee aan een mondiale pilot met AI-gestuurde advertenties op het moment van aankoopintentie.