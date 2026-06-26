Unilever heeft miljarden veil voor supplementen Thorne

Unilever overweegt bod op een overnamebod op de Amerikaanse supplementenfabrikant Thorne, voor liefst 3,7 miljard euro. De FMCG-reus wil zich steeds meer focussen op de groeiende beauty- en welzijnssector.
Amerikaanse supplementen
Unilever onderzoekt de deal met een mogelijke waardering van 4 miljard Amerikaanse dollar (3,7 miljard euro), zo meldt de Financial Times. Thorne, gevestigd in South Carolina, produceert voedingssupplementen zoals magnesium en omega-3, voornamelijk voor de Amerikaanse markt.