Dille & Kamille richt acht natuurhuisjes in

Dille & Kamille en Natuurhuisje slaan de handen in elkaar: vanaf februari kunnen gasten overnachten in acht Dille & Kamille-natuurhuisjes in België en Nederland. Deze huisjes liggen midden in het groen en zijn aangekleed met natuurlijke producten van Dille & Kamille.

Samen vertragen

Van februari tot en met december 2026 kunnen gasten verblijven in acht Dille & Kamille-natuurhuisjes op verschillende locaties in België en Nederland, van de duinen van Schoorl, over het stille groen van Laakdal tot het meer van Coo in de Belgische Ardennen. Elk huisje is aangekleed door Dille & Kamille met natuurlijke materialen.

Dille & Kamille en Natuurhuisje vinden elkaar in een gezamenlijke missie: mensen laten genieten van de natuur én bijdragen aan haar behoud. “Zonder natuur geen Natuurhuisje,” zegt Pieter Bastiaansen, Director of Marketing bij Natuurhuisje. “We voelen elke dag hoe kwetsbaar die natuur is, en hoe belangrijk het is om haar niet alleen te beleven, maar ook te herstellen. Met deze samenwerking willen we mensen laten ervaren hoe waardevol deze plekken zijn en waarom het zo belangrijk is om er goed voor te zorgen.”

“We merken dat mensen steeds meer zoeken naar manieren om te vertragen”, zegt ook Hans Geels, algemeen directeur van Dille & Kamille. “Bij Dille & Kamille draait het al 50 jaar om bewust en met aandacht te leven. Die missie delen we met Natuurhuisje. We willen laten zien dat vertragen niet ingewikkeld hoeft te zijn – het begint bij bewust in de natuur zijn.” De natuurhuisjes zijn vanaf 10 februari te boeken via de website van Dille & Kamille.