Ikea test stille uren in Mons

De Ikea-winkel in het Belgische Mons (Bergen) introduceert twee wekelijkse stille uren om een rustigere omgeving te bieden aan mensen die gevoelig zijn voor geluid of prikkels. Mogelijk wordt het initiatief uitgerold naar alle Belgische winkels.

Muziek uit

Elke vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur houdt de Ikea-winkel in Mons het voortaan rustig: de muziek staat uit, omroepberichten worden beperkt tot het strikt noodzakelijke – zoals een brandmelding – en er vinden geen luidruchtige logistieke activiteiten plaats in de gangpaden. Verder functioneert de winkel zoals gewoonlijk.

Hiermee speelt Ikea in op een reële uitdaging: steeds meer mensen, en met name jongeren onder de 30 jaar, zijn overgevoelig voor geluid. Die overgevoeligheid hangt ook vaak samen met een neurodiversiteit, zoals autismespectrumstoornissen, die in België ongeveer 1 op de 100 mensen treffen. 64 % van de mensen met autisme zegt winkels te vermijden vanwege de zintuiglijke overbelasting die ze kunnen veroorzaken.

Proefperiode

“Dankzij de stille uren willen we een bezoek aan Ikea toegankelijker maken voor mensen die gevoelig zijn voor geluid en prikkels, en tegelijkertijd al onze bezoekers een rustiger moment bieden. Het is een eenvoudig project, maar het kan een echt verschil maken voor degenen die gevoelig zijn in een dergelijke omgeving”, zegt Thibaut Gilquin, Market Relations bij Ikea Mons.

Ook in andere landen hebben sommige Ikea-winkels de stille uren al getest. In Italië, waar het initiatief eerst in Rome en Milaan werd gelanceerd, gelden de stille uren nu in alle winkels van het land. In België wordt het initiatief eerst getest in Mons, van 3 april tot en met 28 augustus. Na afloop van de proefperiode zullen de resultaten bepalen of het naar andere winkels wordt uitgebreid.