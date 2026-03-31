Jysk neemt vijf winkels van Leen Bakker over in Nederland

Met de overname van vijf vestigingen van Leen Bakker en de opening van één compleet nieuwe winkel heeft Jysk straks 110 winkels in Nederland. De Deense woonwinkelketen wil er minstens 140.

Vier openingen op één dag

Jysk neemt de winkels over van Leen Bakker in Amsterdam, Leek, Veendam, Zierikzee en Meppel. De eerste vier winkels openen op 15 april tegelijkertijd hun deuren, de winkel in Meppel volgt op 13 mei. Een deel van de medewerkers van Leen Bakker verhuist mee naar Jysk, meldt de retailer in een persbericht. In juni opent de keten, die z’n twintigjarig jubileum in Nederland viert, bovendien een compleet nieuwe winkel in Barneveld. Daarmee komt het aantal winkels op 110. De ambitie is om door te groeien naar minimaal 140 winkels.