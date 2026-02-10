Leen Bakker en Kwantum vinden overnemer

Investeringsmaatschappij Orlando Capital V neemt Kwantum en Leen Bakker over van Homefashion Group en Gilde Equity Management. De nieuwe eigenaar belooft dat de beide formules als zelfstandige merken blijven opereren.

Financiële ademruimte

“Wij zien een sterk fundament en duidelijk potentieel in Kwantum en Leen Bakker,” zegt Simon Pfennigsdorf, partner bij Orlando Capital V. “Samen met het directieteam, de managementteams en medewerkers willen wij de verdere ontwikkeling van beide merken ondersteunen en de stabiliteit en middelen bieden die nodig zijn om met vertrouwen vooruit te kijken.”

Volgens de betrokken partijen legt de transactie een fundament voor verdere groei. Orlando brengt een langetermijninvesteringshorizon mee en heeft specifieke financiering veiliggesteld om zowel bestaande plannen uit te voeren als nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Alle medewerkers van Homefashion Group gaan mee over naar de nieuwe eigenaar. Voor klanten, leveranciers en partners verandert er niets, aldus de partijen.

Orlando Capital V profileert zich als langetermijninvesteerder met ervaring in meerdere Europese landen. Orlando wil naar eigen zeggen ook bij Kwantum en Leen Bakker in die rol opereren, samen met het bestaande directieteam. De noodlijdende ketens lijken met andere woorden een redder te hebben gevonden, maar zal het voldoende zijn om het tij te keren?