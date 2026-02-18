[Analyse] Kan Carrefour België een verkoop wel vermijden?

De directie van Carrefour België probeert de gemoederen te bedaren nu blijkt dat het land geen prioriteit meer is voor de groep. Maar heeft een verbetering van de prestaties in het land niet enkel tot doel om de verkoopprijs op te drijven?

Blijft de deur op een kier?

Ondanks licht betere cijfers over 2025 – een bescheiden groei met 0,8% op jaarbasis en een “duurzaam herstel van de rendabiliteit”, wat dat ook moge betekenen – ziet CEO Alexander Bompard geen grote rol meer voor Carrefour België binnen zijn nieuw strategisch plan voor de groep: hij heeft alle middelen nodig om de marktpositie in Frankrijk, Spanje en Brazilië te verbeteren. Daarom liggen volgens het perscommuniqué alle opties open voor de niet-kernlanden (waaronder ook Polen en Argentinië): een volledige of gedeeltelijke verkoop, of “groei”.