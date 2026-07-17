Politie valt binnen bij Chanel, Moncler en meer wegens uitbuiting

De Italiaanse politie viel recent binnen op de kantoren van elf grote luxemerken, waaronder Bulgari, Chanel, Prada, Givenchy en Dolce & Gabbana. Het parket van Milaan onderzoekt de merken op vermeende schendingen van de arbeidswetgeving, waarbij Chinese arbeiders via onderaannemers onder erbarmelijke omstandigheden werken.

Mensonterende omstandigheden

Een grootschalig onderzoek van de openbaar aanklager heeft opnieuw talloze gevallen van uitbuiting aan het licht gebracht in de toeleveringsketens van grote Italiaanse modehuizen. Volgens het Italiaanse zakenblad Il Sole 24 Ore besteden de merken werk uit aan leveranciers, die op hun beurt weer uitbesteden aan andere partijen. Zij schuiven het werk vervolgens door naar ateliers, vaak in en rond het Italiaanse Prato, waar veelal Chinese arbeiders onder schrijnende omstandigheden werken (en leven).