Shein maakt zich klaar voor beursgang met bestuurswissel

Shein bereidt een wissel aan de top voor nu de beursgang dichterbij komt. Bestuursvoorzitter Donald Tang legt zijn functie neer, terwijl oprichter en CEO Sky Xu het voorzitterschap overneemt. De stap valt samen met de goedkeuring van de Hongkong-notering door de Chinese toezichthouders.

Sleutelfiguur in beursgang

Sky Xu zou als nieuwe voorzitter ook de investeerdersroadshow leiden in aanloop naar de geplande beursintroductie in Hongkong. Tang gold de voorbije drie jaar nochtans als het publieke gezicht van de modegroep. Volgens ingewijden blijft hij wel nauw samenwerken met het senior management en als senior adviseur verbonden.

Tang kwam bij Shein na een loopbaan in de bankwereld, onder meer als chief executive van Bear Stearns Asia. Het bedrijf haalde hem binnen om zijn ervaring met politieke, regelgevende en financiële relaties in China en de Verenigde Staten. Hij speelde een sleutelrol in de poging van Shein om naar de beurs te trekken. Eerst mikte de retailer op een notering in New York, daarna verschoof de aandacht naar Londen.

Die Londense plannen verdwenen later van tafel omdat de Chinese toezichthouders geen groen licht gaf, ondanks steun van de Britse autoriteiten. Sindsdien richt Shein zich op Hongkong. Donderdag staat een hoorzitting bij de beurs van Hongkong op de agenda, terwijl de officiële indiening in de komende weken wordt verwacht.